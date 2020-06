AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav çevrimiçi yapılıyor. AUZEF öğrencileri de vize sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF nedir?

AUZEF; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’dir.

Auzef sınav sonuçları açıklandı mı?

1-14 Haziran arasında Auzef ara sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. AUZEF sınav sonuçlarına öğrenciler 17 Haziran Çarşamba gününden itibaren ulaşabilecek.

AUZEF sınav takvimi

1 Haziran-14 Haziran (Ara Sınav-Vize)

10 Temmuz-20 Temmuz (Bitirme-Final)

10 Ağustos-21 Ağustos (Telafi-Bütünleme)

17 Eylül-18 Eylül (Mezuniyete Üç Ders)

AUZEF ders geçme notu nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.