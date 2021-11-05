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Eğitim AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman 2021? AUZEF 2021 sınav tarihleri
Eğitim

AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman 2021? AUZEF 2021 sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF öğrencileri 2021 2022 güz dönemi ara sınav tarihilerini merak ediyor. İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamada sınav tarihleri netleşmiş oldu. Peki AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi ne zaman? 2021 AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:06:00 - 2021-11-05 17:06:39
AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman 2021? AUZEF 2021 sınav tarihleri

2021 AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihleri resmen belli oldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor.

AUZEF sınav giriş yerleri ne zaman açıklaacak?

AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce AUZEF Sınav Sistemi adresinden ilan edilir. Öğrenciler, http://sinav.istanbul.edu.tr üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir. AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF sınavları yüz yüze mi?

2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

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