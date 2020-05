Koronavirüs salgını eğitim alanını fazlasıyla etkiledi. Uzaktan eğitime devam edilirken üniversite öğrencileri sınavların ne zaman ne şekilde yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

AUZEF nedir?

AUZEF; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’dir.

AUZEF finalleri ne zaman? | AUZEF sınavları nasıl ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi, AUZEF finallerinin online olarak yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada “Değerli öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senato kararı uyarınca; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bitirme (Final), Telafi (Bütünleme) ve Mezuniyete Üç Ders sınavları çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Tüm Sınavlara ilişkin takvim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir” denildi.

AUZEF 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

YENİ TARİH SINAV ADI

1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 Ara Sınav (Vize)

10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 Bitirme (Final)

10 Ağustos 2020 – 21 Ağustos 2020 Telafi (Bütünleme)

17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020 Mezuniyete Üç Ders

AUZEF ders geçme notu nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.