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Eğitim AUZEF ara dönem vize sınavı ne zaman? AUZEF sınavlar yüz yüze mi?
Eğitim

AUZEF ara dönem vize sınavı ne zaman? AUZEF sınavlar yüz yüze mi?

AUZEF sınav giriş belgesi | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri vizelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF ara sınavlar ne zaman nasıl yapılacak? AUZEF ara sınavlar online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:49:00 -
AUZEF ara dönem vize sınavı ne zaman? AUZEF sınavlar yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav takvimini araştırmaya başladı. Öğrenciler son bir buçuk yıldır olduğu gibi bu sene de sınavların online mı olacağını da merak ediyor. Peki, AUZEF sınavları yüz yüze mi?

AUZEF ara dönem vize sınavı ne zaman? AUZEF sınavlar yüz yüze mi?

AUZEF güz dönemi ara dönem (vize) sınavları 30-31 Ekim 2021'de yapılacak. Bitirme sınavları ise 18-19 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek. AUZEF sınavları yüz yüze gerçekleştirilecek.

Ara sınavlara ilişkin AUZEF’ten yapılan açıklama şöyle:

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav merkezi tercihleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 12 Ekim 2021 saat 23.59’a kadar alınacaktır.

Sınav merkezi tercihlerinde HES kodu girilmesi zorunludur.

Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.

Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Ara sınav, bitirme ve telafi sınavları için ayrı ayrı tercih yapılır.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenecektir.

Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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