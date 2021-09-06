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Ekonomi Autoshow Mobility otomotiv tutkunlarını bir araya getiriyor
Ekonomi

Autoshow Mobility otomotiv tutkunlarını bir araya getiriyor

İlk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı, 14-26 Eylül’de otomotiv tutkunlarıyla buluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:31:00 -
Autoshow Mobility otomotiv tutkunlarını bir araya getiriyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de basın mensupları, 14 Eylül’de ise tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül’e kadar devam edecek.

ODD tarafından “mobilite” teması ile gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooter’ları da inceleyebilecek.

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Panaromik görüntüleme teknolojisi ile oldukça zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilecek ziyaretçiler, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken, ürünler ve finansman imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca, tüm ziyaretçiler markaların “merchandising” ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecek.

Enerjinin bir an bile düşmeyeceği Autoshow 2021 Mobility etkinliği için tüm otomotiv tutkunları www.odd.org.tr  adresinden giriş yaparak bugünden kayıt olabilir ve bu sıra dışı deneyim için geri sayıma katılabilirler. Uluslararası OICA fuar takvimine de dahil olan fuar, tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.

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