Aurelio 3. Lig ekibinin başına geçti!
Çorum Belediyespor,Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aurelio'yu getirdi.25 Eylül 2018 Salı 11:38
Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio'yu getirdi.
Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı.
TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.
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