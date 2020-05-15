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Spor

Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunundan dolayı karantinada

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, karantinada bulunduğu otelden diş macunu almak için ayrılınca kuralları aykırı davrandığı için yeniden karantina altına alınacak ve ilk lig maçında takımının başında bulunamayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:42:32 -
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunundan dolayı karantinada

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, karantinada bulunduğu otelden diş macunu almak için ayrılınca kuralları aykırı davrandığı için yeniden karantina altına alınacak ve ilk lig maçında takımının başında bulunamayacak.


Almanya’da yarın başlayacak ligler öncesinde Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, diş macunu sebebiyle takımının başında bulunamayacak. Karantinada bulunduğu otelden kuralları çiğneyerek ayrılan ve bir süper markete diş macunu ve vücut kremi almak için giden Herrlich, karantinasına ara verdiği için yeniden kontrol altına alınacak.


Takımının Wolfsburg karşısında oynayacağı mücadelede takımın başında olmayacağını açıklayan Herrlich, "Otelden ayrılırken tüm hijyen önlemlerine uymuş olsam da, bunu geri alamam. Bu durumda ekibim ve halk için doğru bir şekilde hareket edemedim. Bu nedenle hatamı kabul ediyorum. Yaptığım bu hata nedeniyle cumartesi günü Wolfsburg’a karşı takımımın başında olamayacağım" ifadelerini kullandı.

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