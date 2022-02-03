Augmentin nedir niçin kullanılır? Augmentin BID 1000 mg neye iyi gelir?

Augmentin BID niçin kullanılır? Augmentin BID 1000 mg tablet, geniş spcktrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır. Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanılır.

Augmentin BID nedir ve ne için kullanılır?

Augmentin BID, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

• İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar

• Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

• Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.

Augmentin BID 1000 mg ne işe yarar?

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Genellikle bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre, deri, böbrek ve diş/diş eti enfeksiyonlarında reçete edilir. Ticari isimleri Augmentin, Augmentin-BID ve Augmentin-ES'dir. Hem Amoksisilin hem de Augmentin için jenerik (eşdeğer) ilaçlar bulunmaktadır.

Augmentin 1000 mg yemekten önce mi?

Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. değildir. Bu grup çocuklar için AUGMENTIN'in süspansiyon formu mevcuttur.