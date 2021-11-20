Audi yüz binlerce aracını geri çağırma kararı aldı
Alman otomotiv devi Audi, bazı modellerdeki hata nedeniyle 208 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
Lüks otomobil üreticisi Audi, hava yastıklarında yaşanan sensör hatasından dolayı 208 bin aracını geri çağırdı. Çarpışma sırasında yolcu tarafındaki hava yastıklarının devre dışı kalabileceği, yaralanma veya ölümlere yol açabileceği bildirildi.
Geri çağrılan modeller
Söz konusu hata nedeniyle, 2017-2020 A4 Allroad, A4 Sedan, 2018-2019 RS5 Coupe, 2019 RS5 Sportback, 2018-2020 A5 Cabriolet, A5 Coupe, A5 Sportback, S4 Sedan, S5 Cabriolet, S5 Coupe, and Audi S5 Sportback otomobillerinin geri çağrılacağı belirtildi.