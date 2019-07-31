Fenerbahçe, Audi Kupası ikinci maçında Tottenham'a mağlup olan Real Madrid ile üçüncülük mücadelesi veriyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi canlı izlemek isteyenler Audi Cup Fenerbahçe- Real Madrid maçı CANLI İZLE sorgulamasında bulunuyor. Sarı lacivertliler, Audi Kupası ilk maçında Allianz Arena karşılaştığı turnuvanın ev sahibi takımı Bayern Münih'e 6-1 mağlup olmuştu. Şimdi gözler Fenerbahçe- Real Madrid karşılaşmasında. İşte Audi Cup Fenerbahçe- Real Madrid maçı CANLI İZLE linki ve Audi Cup Fenerbahçe- Real Madrid maçı hakkında detaylar...

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen 2 gün süreli futbol turnuvası AUDI Cup, Real Madrid Fenerbahçe maçıyla devam ediyor… Turnuvanın finalinde yarı finalde rakiplerini mağlup eden Bayer Münih ile Tottenham şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Real Madrid ise üçüncülük için kozlarını paylaşıyor.

Mücadelede Fenerbahçe Rodrigues'in 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Benzema 11. dakikada Real Madrid'in golünü kaydetti. Maçın 27. dakikasında Benzema takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

34. dakikada Fenerbahçe, Dirar ile beraberliği sağladı.

İlk maçta istediği oyunu ortaya koyamayan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Defans hattındaki sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de, Bayern Münih maçını tamamlayamayan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu da belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen, hazırlık maçlarında da iyi bir performans sergileyemeyen Real Madrid, ilk maçında Tottenham Hotspur'a 1-0 yenilmişti.

Turnuvanın finali ise 21.30'da Bayern Münih ve Tottenham Hotspur arasında oynanacak.

Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham ve Fenerbahçe’nin yer aldığı Audi Cup’ta son maçlar oynanıyor. Kabus gibi geçen ve farklı bir mağlubiyet alınan Bayern Münih maçının ardından Real Madrid karşısına çıkan sarı lacivertliler teselli arıyor. Tottenham’a ilk maçta 1-0 mağlup olan Real Madrid ise galibiyetsiz devam ettiği hazırlık sürecinde Fenerbahçe maçıyla silkelenme amacında...

D-Smart Smart Spor'dan canlı olarak izlenebilecek maçı, Spor Arena'nın canlı anlatım sayfasından üç boyutlu olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE- REAL MADRİD İLK 11

Real Madrid’in Fenerbahçe karşısındaki 11’i: Keylor Navas, Varane, Nacho, Kroos, Benzema, Marcelo, Valverde, Odriozola, Isco, Vinicius, Hazard

Fenerbahçe’nin Real Madrid maçı 11’i: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

ERSUN YANAL'DAN BAYERN MAÇI SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Audi Kupası'nda 6-1 yenildikleri Bayern Münih müsabakasının futbolcularının bu seviyede neler yapabileceğini görme adına önemli olduğunu söyledi.



Ersun Yanal, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da düzenlenen turnuvadaki maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Audi Kupası'nın gelenekselleşecek bir turnuvaya olduğunu anlatan Yanal, "Uzun bir süre sonra Fenerbahçe bu arenada güçlü rakiplerle oynadı. Hazırlık döneminin içinde birçok problemle boğuşuyoruz ve takım olma konusunda sıkıntı yaşayoruz. Buradan önemli sonuçlarla ayrılacağız. Oyuncularımızın bu seviyede ne yapabileceğini görme adına önemliydi." diye konuştu.



Yedikleri gollerden sonra takımının dağıldığını aktaran Ersun Yanal, "Golü yedikten sonra Fenerbahçe'nin dağılması ve oyundan düşmesi bizim için önemli bir tespit. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz pozisyon olarak aksadı. Bunların giderilmesi için oyuncuların doğru pozisyon alması gerektiğini gördük. Bu turnuvadan çıktığımızda öz güvenimiz yerinde olması gerek. Hem takım olarak hedefimiz hem de oyuncularımızı kazanmak adına önemli bir sürecin içindeyiz. Yaptığımız hatalardan ders çıkaran ve bunu düzeltmek için birlikte çalışan bir ekibiz." ifadelerini kullandı.