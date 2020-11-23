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Aktüel AÜ, eski öğrencisinin görev yaptığı Mardin'deki okula malzeme desteği sağladı
Aktüel

AÜ, eski öğrencisinin görev yaptığı Mardin'deki okula malzeme desteği sağladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:13:06 -
AÜ, eski öğrencisinin görev yaptığı Mardin'deki okula malzeme desteği sağladı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kocatepe Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Gürcan Uslu'nun spor ve kırtasiye malzemesi isteğini yerine getirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ mezunu beden eğitimi öğretmeni Gürcan Uslu, öğrencileri için üniversitesinden spor ve kırtasiye yardımı talep etti.

Bunun üzerine Rektör Erdal'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla Derik'teki ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak için spor ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Üniversite, destek kampanyası için bir video da hazırladı. Kamera karşısına geçen Prof. Dr. Erdal, mizansen gereği AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki futbol sahasına gelerek eline aldığı topla, Kocatepe Ortaokulu öğrencilerine pas verdi. Pası karşılaşan öğrenciler ise okulun bahçesinde üniversite tarafından kendilerine ulaştırılan toplarla oynadı.

- "Hayatta attığınız her adım gole dönüşsün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi olarak Türkiye'nin yarınları olan çocukları ve gençler her alanda desteklediklerini bildirdi.

Beden ve ruh sağlığının öneminin daha da arttığını vurgulayan Erdal, "Kocatepe Ortaokulundaki kardeşlerimize sportif faaliyetlerini destekleyici bir armağan sunmak istedik. Bu armağana uygun bir de dileğimiz var. Anadolu Üniversitesi ailesi olarak hayatta attığınız her adımın gole dönüşmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Gürcan Uslu ise isteğini kırmayan AÜ Rektörü Erdal'a ve üniversite yetkililerine teşekkür etti.

AÜ mezunu olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Uslu, "Ricamıza gösterdiği incelikten ötürü mezunu olmaktan gurur duyduğum Anadolu Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a sonsuz teşekkürler. Hocam, öğrencilerimin, açtığınız ortayı hayatları boyunca gole dönüştürmeye çalışacaklarından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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