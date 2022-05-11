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Medya ATV yayın akışı: ATV’de bugün ne var? 11 Mayıs 2022 TV'de neler var?
Medya

ATV yayın akışı: ATV’de bugün ne var? 11 Mayıs 2022 TV'de neler var?

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü televizoynda neler olduğu merak ediliyor. Özellikle de ATV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri ATV yayın akışı listesi ile bugün hangi programların olduğunu sorguluyor. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri ATV yayın akışında neler var merak ediliyor. Peki ATV bugün neler var? Kuruluş Osman bugün var mı? 11 Mayıs ATV’de hangi diziler var? İşte ATV yayın akışı bugünkü programlar:

Yeniakit Publisher
2022-05-11 11:57:00 - 2022-05-11 11:58:01
ATV yayın akışı: ATV’de bugün ne var? 11 Mayıs 2022 TV'de neler var?

ATV yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. ATV kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak?

ATV yayın akışı 11 Mayıs Çarşamba

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

04:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00: 20 Hakim (5.Bölüm)

04: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

 

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