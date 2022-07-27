Attila Szalai kimdir, nereli kaç yaşında? Attila Szalai hayatı, kariyeri, biyografisi:

Atilla Szalai, 20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte’de dünyaya geldi. Attila Szalai stoper mevkiinde oynayan Macar millî futbolcudur. Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Budapeşte'de doğan Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de başlayan Szalai daha sonra Zsory FC ve Apollon Lemesu kadrolarında yer aldı. Macaristan U-21 millî takımında görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 millî takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 millî takımında ise 1 maçta görev aldı.

17 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon avro karşılığında Apollon Lemesu takımından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Szalai, 41 numaralı formayı tercih etti. Fenerbahçe forması ile ilk golünü, 8 Mart 2021 tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanında kaptanı Gökhan Gönül'ün asistiyle kaydetmiştir.

5 Aralık 2021 tarihinde Rizespor ile oynanan maçın 70. ve 90. dakikalarında Serdar Dursun'a asist yaptı. Bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapmış oldu. Fenerbahçe, Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

15 Kasım 2019'da Uruguay ile oynanan dostluk maçında ilk kez Macaristan millî futbol takımı için forma giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, Almanya ve Portekiz'in bulunduğu F Grubu'nun tüm maçlarında ilk 11'de yer aldı.