Attığı golle Çin'i yıktı ve Doğu Türkistan'a armağan etti 2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Çin’i 3-0 yenen İran yarı finale yükseldi. Mücadelenin 2. golünü kaydeden İran Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncusu Serdar Azmoun maç sonrası yaptığı açıklamada attığı golü Doğu Türkistan halkına armağan ettiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90+1'de Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. 'Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum' Mücadelenin 31. dakikasında takımının 2. Golünü kaydeden Türk asıllı futbolcusu Serdar Azmoun maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çin’e attığım golü mazlum Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum.” Kaynak: Yeni Şafak

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