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ATSO’dan Sağlık Turizmi Atağı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ticaret Bakanlığı’nın HİSER Projesi desteğiyle sağlık turizmi alanında Türkiye’de bir ilk olan “ATSO Sağlık Turizmi Kümesi” çalışmalarına başlıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 13:31
ATSO’dan Sağlık Turizmi Atağı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ticaret Bakanlığı’nın HİSER Projesi desteğiyle sağlık turizmi alanında Türkiye’de bir ilk olan “ATSO Sağlık Turizmi Kümesi” çalışmalarına başlıyor.


Turizmi çeşitlendirerek on iki aya yaymak, Antalya’yı sağlık turizminde marka haline getirmek amacıyla ATSO tarafından 2010 yılından bu yana çalışmalar yürütüldüğünü belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız ATSO Sağlık Turizmi Kümesi projesi, Ticaret Bakanlığı’nın HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Proje 3 yıllık bir süreyi kapsayacak olup destek üst limiti 400 bin dolar. Bu desteğin yüzde 75’i bakanlık tarafından yüzde 25’i ise firmalarımız tarafından karşılanacak” dedi.


ATSO’nun Sağlık Turizmi Kümesi oluşturarak Türkiye’de bir ilke daha imza attığını belirten Davut Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bugüne kadar gıda, tarım ve yapı sektörlerinde kümeler oluşturarak firmalarımızı yeni pazarlara açtık. Bugün geldiğimiz noktada projelerimizde yer alan firmalarımız Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanına ürün satıyorlar. Üyelerimizi yeni pazarlara açma çalışmalarımızı hizmet sektöründe oluşturduğumuz sağlık kümesi ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Antalya destinasyonunda turizmin 12 aya yayılması, çeşitlenmesi ve markalaşması anlamında çok önemsediğimiz ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, sağlık turizmi alanında HİSER desteği alan Türkiye’nin ilk kümesi olma özelliğine sahip. "


Sağlık turizminin katma değeri ve turizmi 12 aya yayma potansiyeli yüksek olan bir alan olduğuna dikkat çekenÇetin, önümüzdeki süreçte Antalya’da turizm ve sağlık sektörü işbirliği ile bu alanda da yeni başarı hikayeleri yazılacağına inandığını kaydetti.


ATSO Sağlık Turizmi Kümesi’nde halihazırda ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, hastaneler ve klinikler olmak üzere 12 sağlık kuruluşu yer alıyor. Proje kapsamında küme üyesi firmalarımız için ihtiyaç analizi ile başlayacak faaliyetler eğitim,danışmanlık ve yurtdışı ile yurtiçi pazarlama faaliyetleri ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:31
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