ATSO ve Vodafone iş birliği ile Dijital Tarım Projesi hayata geçirildi

İSTANBUL (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Vodafone Türkiye, Antalya’da tarım sektöründe dijitalleşmenin yaygınlaştırılması hedefiyle Dijital Tarım Projesi'ne imza attı.



Vodafone Türkiye açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone ile ATSO Antalya’da tarım sektöründe dijitalleşme için önemli bir iş birliğine imza attı ve Dijital Tarım Projesi’ni hayata geçirdi.



Verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen proje kapsamında, ATSO üyeleri Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları ile tarlalarının durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçlarını uzaktan kontrol edebilecek. Dijital Tarım İstasyonlarıyla hayata geçen tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, doğru üretim ve verimli mahsulün yanında tasarruf fırsatı sunuyor. Dijital Tarım Projesi ile Antalya’da dijital tarımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ATSO ile Vodafone Business arasındaki dijital tarım projesi iş birliği protokolü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün’ün imzalarıyla yürürlüğe girdi.





- "Antalya dijital dönüşümde öncü olmalı"





Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun 2016 yılında "Antalya geleceğini konuşuyor" sloganıyla başlattığı Antalya 4.0 çalışmalarının içini dolduran önemli bir projeye Vodafone Business ile başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerde, ama özellikle ülkemizin lokomotifi konumunda olduğumuz turizm ve tarımda Antalya’nın dijital dönüşümde öncü olması, dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanarak örnek uygulamalarla fark yaratması hem Antalya’yı hem de Türkiye’yi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bu anlamda Vodafone Business ve ATSO’nun dijitalleşme vizyonlarının uyuşması son derece değerlidir. Projenin pilot uygulamasına ATSO üyesi iki firmada istasyon kurularak başlandı. Kurulan sistemler, firmalarımız için mevcut verileri izleyerek gelecek tahmini yapıyor, oluşabilecek problemleri önceden bildiriyor, üreticilerin her türlü riske karşı hazır olmak için ihtiyaç duyduğu raporları araziye özel olarak sunuyor.



Araziye özel hava durumu tahmini sayesinde oluşabilecek doğa olaylarının öngörülebilmesine ve buna karşı önlemler alınabilmesine imkân sağlıyor. Sistem maliyet avantajı sunarken, üründe oluşabilecek hastalıktan kaynaklı kayıpları azaltarak kârlılık ve kalite artışı sağlıyor. Verimlilik, kalite ve karlılık artışı demek, üreticimizin zenginleşmesi, Antalya tarım sektörünün geleceğe güvenle bakması demektir. Vodafone Business ve ATSO iş birlikteliği içerisinde belirli dönemlerde çiftçilere dijital tarım eğitimleri de verilerek bilinçlenmeleri hedeflenecek. Yeni mezun ziraat mühendislerinin güncel teknolojilerden bilgi sahibi olmaları da sağlanacak."





- "Dijitalleşme ile tarımda kaynakları doğru ve etkin kullanma fırsatı sunuyoruz"





Pandemi sürecinde tarım sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun görüldüğünü belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün de, tarımda çağı yakalamanın anahtarının teknoloji olduğunu kaydetti.



Ender Özgün, şöyle devam etti:

"Teknolojideki gelişmeler, kalite ve verimlilik artışının gerekliliği, gıda güvenliği, insan sağlığı, doğal kaynakların etkin kullanılması gibi hususlarla artık tarımda dijitalleşme kaçınılmaz. Vodafone Business olarak da dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz. Sunduğumuz tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış elde edilebiliyor. Girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor.



Vodafone Grubu olarak 50’yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT (nesnelerin interneti) hizmet sağlayıcısı konumunda yer alıyoruz. Globalden gelen bu tecrübemizi Dijital Tarım İstasyonu ürünümüze aktardık. Dijital Tarım İstasyonu, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor. Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor."



ATSO'nun Ar-ge, inovasyon, markalaşma ve e-ticarete önemli yatırımlar yaptığını aktaran Özgün, özellikle tarımsal alanda önemli çalışmalara imza atıldığını kaydetti.



Özgün, "ATSO tarımda dijitalleşmenin sağlanması anlamında da Türkiye’deki diğer odalarımıza örnek olacak çalışmalar yapıyor. Bu iş birliğimizin de çiftçilerimiz, işletmelerimiz ve Türkiye genelindeki diğer odalarımız için örnek teşkil edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- Dijital Tarım Projesi neler sunuyor?





Açıklamada verilen bilgilere göre, projeyle, kurulu olduğu sera veya tarlanın hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, toprak nemi ve tuzluluk değeri, su buharlaşma oranı, solar radyasyon değeri ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik değerlerinin ölçülmesi yapılabiliyor.



Bölgeye özel 14 günlük hava tahmin raporunun oluşturulması. Sera ve tarlaya özel don, fırtına erken uyarısında bulunulması sağlanıyor.

İklime ve toprak nem durumuna bağlı hastalık ve zararlılar için erken uyarı oluşturması; ilaçlamada yüzde 50 ‘ye yakın tasarruf sağlaması mümkün kılınıyor.

