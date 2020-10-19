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Ekonomi ATO'dan üyelerine "ücretsiz e-ticaret ve ihracat eğitim ile danışmanlık" hizmeti
Ekonomi

ATO'dan üyelerine "ücretsiz e-ticaret ve ihracat eğitim ile danışmanlık" hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:15:38 -
ATO'dan üyelerine "ücretsiz e-ticaret ve ihracat eğitim ile danışmanlık" hizmeti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerine 1 yıl boyunca ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat eğitim, danışmanlık hizmeti vereceklerini belirterek "İki yılda yaklaşık 1000 üyemize bu eğitimi vermek istiyoruz. 15 milyon liralık bir yatırımla bu organizasyonu yapıyoruz. Eğitim sonucunda üyelerimizden beklentimiz 100 milyon liralık katma değer yaratmaları." dedi.

ATO tarafından üyeleri için "Sınırları Aş, Milyonlara Ulaş" sloganıyla 1 yıl süresince ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat eğitim, danışmanlık hizmeti için ATO Congresium'da tanıtım programı düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında e-ticaret hacminin arttığını anlattı.

Üyelerinin bu artan pastadan pay alması gerektiğini vurgulayan Baran, e-ticaret sayesinde firmaların müşteriye daha rahat ulaştığını ve bazı masrafların ortadan kalktığını dile getirdi.

Baran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üyelerimize bu yönde ücretsiz yazılım ve kurulum hizmeti sağlayıp altyapısını oluşturacağız. Web sitesi kurulması desteği, proje çözüm ortaklarının sunduğu avantajlar da var. Hukuksal süreçler ve on-line itibar yönetim süreçlerinde eğitim sonrası 1 yıl danışmanlık hizmet sunacağız."

Projenin üye başına 15 bin lira maliyeti olduğunu belirten Baran, "İki yılda yaklaşık 1000 üyemize bu eğitimi vermek istiyoruz. 15 milyon liralık bir yatırımla bu organizasyonu yapıyoruz. Eğitim sonucu üyelerimizden beklentimiz 100 milyon liralık katma değer yaratmaları." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Baran ve proje çözüm ortağı yetkilileri arasında söz konusu hizmetlere ilişkin protokol imzalandı.

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