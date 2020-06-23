  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ATO'dan Moldova ile ticarette 1 milyar dolar hedefi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:45:21 -
ATO'dan Moldova ile ticarette 1 milyar dolar hedefi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile video konferansla görüştü.

Türkiye ile Moldova arasındaki ticareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Baran, serbest ticaret anlaşmasının buna imkan verdiğini vurguladı.

Baran, Moldova ile yaklaşık 600 milyon dolarlık dış ticaret yapıldığını hatırlatarak, "Bunu yeterli bulmuyoruz, Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Ticarette ne kadar iyi olursak siyasette de o kadar söz sahibi oluruz. Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimizin arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için her zaman yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı