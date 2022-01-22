ATO’dan istihdam destek çağrısı

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, “KOSGEB MKİ Hızlı Destek Programı” ile 16-17 Mart’ta ATO Congresium’da gerçekleştirilecek “6. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI)”nun tanıtım toplantısı ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Baran, toplantının açılışındaki konuşmasında, KOSGEB’in faizsiz ve teminatsız geri ödemeli MKİ Hızlı Destek Programı’na ilişkin olarak da programla üniversiteden yeni mezun gençlere istihdam sağlanabileceğini bildirdi. Baran, programın bir yandan işletmelere destek sağlarken bir yandan da yeni mezun binlerce gence iş kapısı açacağını belirtti. Baran, KOBİ’lerin Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, KOSGEB’in bu dönemde finansmandan Ar-Ge ve teknolojiye kadar birçok alanda işletmeleri desteklediğini ifade etti. İstihdamın yüzde 73’ünü, ihracatın ise yüzde 36’sını gerçekleştiren KOBİ’lerin ülke ekonomisinin belkemiği olduğunu vurgulayan Baran, Oda üyelerini MKİ Hızlı Destek Programı’na katılarak istihdama destek olmaya davet etti.

“Programa 34 bin başvuru aldık”

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin de KOSGEB olarak projelerini iş dünyasının beklentilerine göre yürüttüklerini belirtti. MKİ Hızlı Destek Programı ile mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerini ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Şahin, Türkiye’de genç işsizliği sorununun yanı sıra nitelikli iş gücü ihtiyacının bulunduğuna dikkati çekti. Şahin, “KOSGEB olarak pandemiden etkilenen sektörlerin yeni mezun ve genç arkadaşlarımıza istihdam sağlamasını amaçladık. 75 bin gence istihdam hedefiyle başlattığımız programa bugün itibarıyla 34 bin başvuru aldık.” bilgisini verdi. Destek programı kapsamında bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek verileceğini bildiren Şahin, işletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması halinde personel başına 10 bin lira artırımlı destek sağlanarak destek üst limitinin 110 bin liraya çıkarılacağını belirtti. Şahin, programa son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu ifade etti.