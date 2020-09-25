ATO TSE'nin hizmet kalitesi denetimini geçti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerine sunduğu hizmeti uluslararası kriterlere göre tescilleyen "Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" kapsamında Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilen birinci gözetim denetiminden geçti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 21-23 Eylül'de gerçekleştirilen denetimin kapanış toplantısı ATO Başkanı Gürsel Baran, TSE Baş Tetkik Görevlisi Mustafa Tekin ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO, üyelerine sunduğu hizmeti uluslararası kriterlere göre tescilleyen "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" kapsamında TSE tarafından gerçekleştirilen birinci gözetim denetiminden geçti.

Üç yılda bir yenilenen ve son olarak ATO'nun 2019'da almaya hak kazandığı belgenin devam kararı kapsamında TSE her yıl gözetim denetimleri gerçekleştiriyor.

- "Örnek olmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Baran, Odanın, ticaret hayatında ilkleri gerçekleştirmesindeki başarıyı çalışanları sayesinde sağladığına dikkati çekti.

Baran, göreve geldikleri günden bu yana önemli işlere imza attıklarını ve en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ticaret şartlarının zorlaştığı bir ortamda ticaretle uğraşanların önündeki zorlukları bir bir kaldırmamız gerek. Üyelerinin sorunlarını kısa sürede ve eksiksiz çözmek ticaret odalarının görevidir. İşimizi en iyi yapan ticaret odası olarak tüm Türkiye'ye örnek olmalıyız. Tüm birim müdürlerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

TSE Baş Tetkik Görevlisi Tekin de denetlemelerde çok iyi bir kalite yönetim sistemi anlayışı ve çabası gördüğünü belirterek, kalite yönetim sisteminin doğru planlandığını ifade etti.



