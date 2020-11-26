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Ekonomi ATO “küçük işletmelere” destek istedi
Ekonomi

ATO “küçük işletmelere” destek istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa destek sağlanması konusunda Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda, şahıs şirketleri ve küçük işletmelerin unutulmamasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:07:00 -
ATO “küçük işletmelere” destek istedi

Baran, yazılı açıklamasında hükümetin esnafla ilgili destek çalışmalarını değerlendirdi. Salgın sürecinde kabinenin milletin sesine ve taleplerine kulak veren bir yaklaşım sergilediğini hatırlatan Baran, “Pandemi önlemleri kapsamında geçici kapatmalar başladığında gerek Oda olarak gerekse üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla dile getirdiğimiz tüm taleplerimiz hükümetimize iletildi ve birçoğuna çözüm üretildi. Şimdi salgına karşı daha çetin bir mücadele vermemiz lazım. Bu mücadelede, istihdama, üretime ve ticarete önemli katkı sağlayan işletmelerimizin desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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