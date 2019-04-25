ATO heyeti THY’nin direkt uçuşuyla gittiği Bakü’de temaslarda bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara-Bakü seferlerini başlatması üzerine Esenboğa’dan direkt uçuşla gittikleri Bakü’de çeşitli temaslarda bulundu.

ATO Başkanı Baran ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Adem Ali Yılmaz ve beraberindeki heyet, Bakü’de Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakan Vekili Niyazi Seferov’u makamında ziyaret etti. Ankara’nın sağlık, fuar ve kongre turizmindeki gelişimi hakkında bilgi veren Baran, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimi için Esenboğa’dan direkt yurt dışı uçuşlarının sayısının artması için çalışmalar yaptıklarını ve Esenboğa’dan Bakü’ye başlatılan uçuşların ilk seferine katıldıklarını anlattı. Azerbaycanlı Bakan Vekili Seferov da, Ankara-Bakü arasına Türk Hava Yolları’nın direkt uçuş koymasının çok önemli bir gelişme olduğunu bildirerek, “Yolu siz açtınız, biz de iki hafta sonra KOSGEB’le işbirliği gerçekleştirmek üzere Ankara’ya geliyoruz. İki ülke arasındaki direkt uçuşlar ilişkilerimizin de gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yüksek bir seviyede olduğuna dikkat çeken Serefov, “İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki iyi ilişkiler diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesi için çok ciddi bir zemin yaratıyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hiçbir kuvvet olumsuz etkileyemeyecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye, Azerbaycan’ın dış ticaretinde ikinci sırada

Türkiye ile Azerbaycan’ın ticari ilişkileri hakkında bilgiler veren Seferov, “2018 yılında ikili ticaret hacmi 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 28 artış anlamına gelmektedir. Türkiye, şu anda Azerbaycan’ın dış ticaret hacminde ikinci sırada yer almaktadır. Geçmişte bir dönem ilk sırada yer alıyordu, ama umarız önümüzdeki dönemde tekrar ilk sıraya gelecektir” dedi.

İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması için müzakerelerin sürdüğünü bildiren Seferov, Türkiye’nin Nahçıvan’dan ithalatı kolaylaştırma kararı aldığını ve 100 milyon dolarlık ithalatın söz konusu olduğunu söyledi. İki ülkenin karşılıklı olarak yatırımlara ilgi duyduğunu vurgulayan Seferov, şunları söyledi:

“Azerbaycan ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımlara da ilgi duyuyoruz. Azerbaycan, Türkiye’ye 14.7 milyar dolar yatırım yaptı. Bunun önemli bir bölümü petrol sektörüne yapılan yatırımlardır, petrol harici yatırımlar 1.6 milyar dolardır. Türkiye’nin Azerbaycan’a yatırımları da 12 milyar dolar civarındadır. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı, Kasım 2017’de açıldı. Çin Halk Cumhuriyeti’nden Avrupa’ya kadar yüklerin uygun maliyetlerle ve kısa zamanda taşınmasını sağlamaktadır. BTK aracılığıyla bugüne kadar 4 binden çok konteynır taşındı. Güney Gaz Koridoru (GGK), TAP, TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) projeleri ülkelerimizin dâhil oldukları önemli stratejik projelerdir.”

Azerbaycan’da 3 binden fazla Türk sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini anımsatan Seferov, “Türkiye, Azerbaycan’da en fazla şirketi olan ülkedir. Bu durum da Türk iş adamlarının Azerbaycan’a büyük ilgi gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Türk şirketleri, Azerbaycan’da toplam değeri 16 milyar dolar civarında 300’e yakın devlet projesinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

"Sincan Organize Azerbaycan’a örnek oldu"

Azerbaycan’da organize sanayi bölgesi geliştirilmesine önem verdiklerini de kaydeden Seferov, “Biri Ankara Sincan’daki olmak üzere Türkiye’deki organize sanayi bölgelerini inceledik. Azerbaycan’da beş büyük sanayi parkı kurduk” dedi.

Ankara ile tarım, ilaç sanayi, kimya ve tekstil konularında işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Seferov, “Her projemizde kardeş Türkiye’yi ve Türkiye’nin çıkarlarını da göz önüne alıyoruz. Ziyaretiniz ticaret odaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için de çok faydalı olacaktır. Biz de bu bağlamda gerekli desteği vereceğiz” dedi.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi ATO heyetini iş adamlarıyla bir araya getirdi

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ın konuk ettiği ATO heyeti, Büyükelçilikte Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın’la bir araya geldi. Karşılıklı ticaretin ve yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Dr. İsmet Uçma ve Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci de yer aldı.

ATO ile Azerbaycan’ın TÜSİAD’ı "ASK" işbirliği yapacak

ATO Başkanı Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Azerbaycan’ın TÜSİAD’ı konumundaki Sahibkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev ile de bir araya geldi. Musayev, ATO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ATO ile işbirliği önerisinde bulundu. Baran’ın öneriyi sıcak karşılaması üzerine iş birliğine ilişkin görüşmeleri yapmak üzere ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Sahibkarlar Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fuad Humbatov görevlendirildi.

Aliyev’in mezarı ve Bakü Türk Şehitliği’ne ziyaret

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet, Bakü’ye gerçekleştirdikleri ziyarette Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk koydu. Baran ve beraberindeki heyet, Bakü Türk Şehitliği’ni de ziyaret etti. Heyet, kardeş ülke Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi için şehit düşen bin 130 şehidin ruhuna dualar okudu.

“İki devletin tek milletini direkt uçuşla yakınlaştırdık”

ATO Başkanı Baran, direkt uçuşla gittikleri Bakü’de Ankara ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydederek, “İki devletin tek milletini direkt uçuşla yakınlaştırdık. Bu zemin ticari ilişkilerimizi geliştirecek” diye konuştu.

Bakü’de başta Ekonomi ve Sanayi Bakan Vekili Seferov olmak üzere gittikleri her makamda sıcak karşılandıklarını anlatan Baran, “Azerbaycan’da kendimizi evimizde hissettik. Ankara ile ticari ilişkileri geliştirmek için öneriler aldık. Azerbaycan doğal kaynakları zengin bir ülke. Ekonomilerini ticaret ve sanayide geliştirerek güçlendirmek istiyorlar ve en yakın ticari ilişkileri de bizimle güçlendirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. Baran, ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için sektörel bazda çalışmalar yapacaklarını da kaydetti.

Gürsel Baran, doğrudan uçuşların Ankara ile Bakü’deki iş adamlarının karşılıklı ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını söyleyerek, iki ülke iş birliği ile hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının önemine işaret etti. Baran, "Çin’den Avrupa’ya giden demir yollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun devreye alınmasıylamesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısaldı. Bu her iki ülke için de büyük kazanç. İki ülkenin iş birliği yaparak karşılıklı kazanç sağlayacağı birçok alan da mevcut” şeklinde konuştu.

ATO Başkanı Baran başkanlığındaki ATO heyetine Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürü Emrullah Kirişci ile Türk Hava Yolları Bakü Müdürü Seyfullah İlyas da eşlik etti.