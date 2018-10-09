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ATM'ye düzenek yerleştiren 4 kişi suçüstü yakalandı!

İstanbul Kartal'da ATM cihazlarına düzenek yerleştiren 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında düzenek ve bankamatik kartları bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 23:14
ATM'ye düzenek yerleştiren 4 kişi suçüstü yakalandı!

İstanbul Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaparken D-100 karayolu üzerinde bulunan bankamatiklerin önünde şüpheli davranışlarda bulunan 4 kişi gördü. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan Azeri uyruklu X.B, Y.R, M.S ve Türk vatandaşı olan M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda bankamatik kartı ve bankamatiğe yerleştirilen kopyalama cihazı ele geçirildi. M.A adlı şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, Kartal Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 23:14
  1. İstanbul
  2. ATM cihazları
  3. ATM
  4. Kartal

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