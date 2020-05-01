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Aktüel

ATM'lere, miras yüzünden tartıştığı babasına kızdığı için zarar vermiş

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:40:09 -
ATM'lere, miras yüzünden tartıştığı babasına kızdığı için zarar vermiş

BURSA (AA) - Bursa'da, çekiçle ATM'lere zarar verdiği için gözaltına alınan kadın, olayı miras meselesi yüzünden tartıştığı babasına kızdığı için gerçekleştirdiğini söyledi.

Çarşamba günü Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi'nde bulunan ATM'lerin yanına gelen N.T. (41), yanında bulunan çekiçle ona yakın ATM'ye zarar verdi.

Sinir krizi geçiren kadın, Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

N.T'nin, emniyetteki ifadesinde ölen annesinden kendisine ve babasına miras kaldığını, kendisine kalan mirası babasının vermediğini, bu nedenle babasına sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu ifade edildi.



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