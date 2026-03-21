ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri...

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde nakit ihtiyacı hızla arttı. Milyonlarca kişi, bayram harcamaları için ATM’lere yönelirken, günlük para çekme limitleri en büyük engel haline geldi.

Artan talep, özellikle yüksek tutarda nakit çekmek isteyen vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Bankalar Yeni Düzenleme İçin Hazırlıkta

Özellikle Kurban Bayramı’nda nakit talebinin daha da artması beklenirken, bankalar limitleri güncellemek için harekete geçti.

Yılın ilk aylarında bazı bankalar limit artırımı yaparken, birçok bankada günlük çekim sınırları hâlâ 10 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor. Bu limitlerin aşılması durumunda ise yüksek komisyonlar devreye giriyor.

Güncel ATM Limitleri (Mart 2026)

Bankalara göre değişen günlük para çekme limitleri şu şekilde:

Enpara: 50.000 TL + 10.000 TL QR

Garanti, Akbank, KuveytTürk: 25.000 TL

İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, QNB, Denizbank, ING: 20.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL + 7.500 TL QR

Yeni Limitler Yolda

Edinilen bilgilere göre, artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM para çekme limitlerinin önümüzdeki günlerde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle bayram döneminde mağduriyet yaşamamak için vatandaşların nakit planlamasını önceden yapması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bayramda Nakit Planı Şart

Her bayram olduğu gibi bu yıl da nakit talebi zirveye ulaştı. Ancak değişmeyen ATM limitleri, milyonlarca kişi için yeni bir sorun haline geliyor.

Gözler şimdi bankaların atacağı adımlarda… Bayram öncesi limit artışı, vatandaşın en büyük beklentisi.