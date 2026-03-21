  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri...
Ekonomi

ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri...

Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri...

Bayramla birlikte nakit talebi rekor kırdı, ATM’lerde limit engeli öne çıktı. Bankalar, artan ihtiyaca karşı yeni düzenleme için hazırlık yapıyor.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde nakit ihtiyacı hızla arttı. Milyonlarca kişi, bayram harcamaları için ATM’lere yönelirken, günlük para çekme limitleri en büyük engel haline geldi.

Artan talep, özellikle yüksek tutarda nakit çekmek isteyen vatandaşları zor durumda bırakıyor.

 

Bankalar Yeni Düzenleme İçin Hazırlıkta

Özellikle Kurban Bayramı’nda nakit talebinin daha da artması beklenirken, bankalar limitleri güncellemek için harekete geçti.

Yılın ilk aylarında bazı bankalar limit artırımı yaparken, birçok bankada günlük çekim sınırları hâlâ 10 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor. Bu limitlerin aşılması durumunda ise yüksek komisyonlar devreye giriyor.

 

Güncel ATM Limitleri (Mart 2026)

Bankalara göre değişen günlük para çekme limitleri şu şekilde:

  • Enpara: 50.000 TL + 10.000 TL QR

  • Garanti, Akbank, KuveytTürk: 25.000 TL

  • İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, QNB, Denizbank, ING: 20.000 TL

  • Yapı Kredi: 15.000 TL

  • Ziraat Bankası: 10.000 TL + 7.500 TL QR

 

Yeni Limitler Yolda

Edinilen bilgilere göre, artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM para çekme limitlerinin önümüzdeki günlerde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle bayram döneminde mağduriyet yaşamamak için vatandaşların nakit planlamasını önceden yapması gerektiği uyarısında bulunuyor.

 

Bayramda Nakit Planı Şart

Her bayram olduğu gibi bu yıl da nakit talebi zirveye ulaştı. Ancak değişmeyen ATM limitleri, milyonlarca kişi için yeni bir sorun haline geliyor.

Gözler şimdi bankaların atacağı adımlarda… Bayram öncesi limit artışı, vatandaşın en büyük beklentisi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23