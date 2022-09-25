Atmaca Gemisavar Füzesi'ne yerli motor! Tarih verildi

Mavi Vatan’ın korunması, su üstü ve su altı harbinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılmak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi’ne yerli motor geliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını ‘Hafta Sonu Programı’nda’ yanıtladı.

ATMACA’nın 2023 yılında yerli motorla uçacağını belirten İsmail Demir, "Savunma sanayii özelinde verdiğimi taahhütler ve proje takvimleri var. Onların önemli bir kısmını 2023’e odaklama hedefimiz vardı. Muhtelif çapta füzelerimiz var bunların birisi seyir füzesi. Onların gelişerek devreye girdiğini göreceğiz. Atmaca’nın daha önceki modellerinde motorumuz yabancı ülkelerden geliyordu ama artık motoru da yerlileştirdik. Bu çeşitli kabiliyet ve menzillerde bunun kardeşleri gündeme geldi. Bu tür sistemler için çalışıyoruz" dedi.

KTJ3200 turbojet motorunun teslimatı yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 projelerini aktarmak üzere Ankara’da televizyon ve gazete temsilcileri ile bir araya gelmişti. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2022 yılı hedefleri arasında SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet motoru teslim edileceği bilgisine yer verilmişti.

ATMACA Türkiye’nin kıyılarını koruyacak

Kara konuşlu ATMACA Gemisavar Füzesi ile birlikte Türkiye’nin Adalar Denizi ve Karadeniz kıyıları %75 oranında koruma altına alınacak.

Kara konuşlu ATMACA Gemisavar Füzesi Türkiye’nin kıyı savunma kabiliyetleri konusunda önemli bir adım olarak ele alınabilir.

Kıyılarımızda yaşanabilecek su altı ve su üstü tehditlerin kara konuşlu bir gemisavar füze ile çözüme kavuşması hem Türkiye’nin bu alandaki dışa bağlılığını sona erdirecek hem de özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda itilafa düşülmüş konularda Silahlı Kuvvetlerin elini güçlendirecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde halihazırda Harpoon, Exocet ve KH-35 gibi ATMACA ile aynı sınıftaki gemisavar füzeleri bulunuyor.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler kara konuşlu gemisavar füzelerinin önemini gözler önüne serdi.

Rusya’nın Karadeniz Donanmasındaki en büyük gemisi olan Moskova Kruvazörünün Neptune füzeleriyle batırılması, karadan denize yapılacak taarruzların ne kadar önemli olduğunu ve ülke savunması için ne kadar gerekli olduğunu kanıtladı.

Ukrayna’nın Moskova Kruvazörüne yapmış olduğu saldırıda Türk üretimi Bayraktar TB2 SİHA’ları da kullanması, Türkiye’nin bu tarz durumlarda avantaj sahibi olabileceğinin göstergesi olmuş durumda.

IIR Başlıklı ATMACA Gemisavar Füzesi’nin sahip Kıyı Savunma Sistemi’nin ilk atışlı testi, geçtiğimiz günlerde Sinop’ta gerçekleştirildi.

Kıyı Savunma Sistemi’nden atılan IIR Güdümlü ATMACA Füzesi, deniz yüzeyindeki hedefi hassasiyetle vurdu.

Bu testle birlikte Roketsan; Türkiye’nin ilk IIR güdümlü gemisavar füzesinin atışı testini, yine Türkiye’nin ilk kıyı savunma sisteminden gerçekleştirmiş oldu.

ATMACA Kıyı Savunma Sistemi, Karadeniz'in %60'ına ve Ege Denizi'nin ise %85'ine nüfuz edebilecek.