Atmaca füzesi gururlandırdı! Hedefi tam isabet vurdu
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Bu füzelerin denizlerdeki caydırıcılığı artıracağı öngürülüyor.25 Eylül 2019 Çarşamba 20:18
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedef başarıyla vuruldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüyor. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesi de son test atışında, hedefi başarıyla tutturdu.
Denizdeki caydırıcılığı artıracak
Bu füzeler Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Atmacalar MİLGEM'lere entegre edilerek, denizlerdeki caydırıcılığı artıracak.
İlk deniz füzesi
Öte yandan Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.
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