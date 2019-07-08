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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Talas Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğince düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Talas Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğince düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları, hafta sonu yapılan yarışlarla tamamlandı.


Akçakaya Mahallesi Model Uçak Pistinde iki gün boyunca süren yarışmaya Adana, Ankara, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Sivas ve Tokat’tan 106 sporcu 50 at ile katıldı. 10’ar gruplar halinde yapılan müsabakalarda yarışmacılar ilk gün tabla parkurunda, ikinci gün ise kabak parkurunda hedefleri vurabilmek için mücadele etti. Yarışmanın ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Milli ve manevi açıdan ata sporumuzun olan atlı okçuluk ne kadar emek verilerse azdır. Sizleri bu spora verdiğiniz emekten dolayı kutluyorum. Başarılı olan kardeşlerimizi kutluyorum. Heyecanlanarak hedefleri tutturamayanları da gönülden tebrik ediyorum. Herkes en iyi şekilde yarıştı. Allah’a şükür yarışma kazasız şekilde tamamlandı.” dedi. Başkan Yalçın, yarışmanın yapıldığı alanın bundan sonra atlı okçulara da tahsis edildiğini sözlerine ekledi. İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney de iki gün boyunca güzel yarışlara şahit olduklarını belirterek, “Geleneksel atlı okçuluk sporcularımızın yarışmalarını büyük bir zevkle izledik. Daha çok kişinin bu spora gönül vermesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada büyükler genel klasmanda İbrahim Güneş birinci, Onur Alp Türkmen ikinci ve Taha Kayhan Kürtül üçüncü oldu. Gençler genel klasmanda ilk üç isim Yunus Öztürk, Halime Çelikkol ve Taha Eren Türkoğlu’ndan oluştu. Yıldızlar genel klasmanda Yiğit Kerem Kekeç birinci, Hüda Kaya ikinci, Halil Talha Özdemir üçüncü sırayı aldı.


Miniklerde ise birinciliği Cübeyre Kaya, ikinciliği Mustafa Aslan ve üçüncülüğü Salih Yüksek elde etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
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