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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali, bugün Denizli'de başladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:52
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda oluşturulan parkurda başlayan organizasyona katılan sporcular, at binip, yay gererek, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yurt genelinden 56 sporcunun katıldığı finalin ilk gününde sporcular, Türk parkurunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde ter döktü. Şampiyonanın ikinci gününde ise katılımcılar kabak parkurunda yarışacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesinin spora kazandırdığı bu komplekste geçen yıl yarı final müsabakalarını yaptıklarını belirterek, bu yıl finalin burada gerçekleşmesine karar verdiklerini kaydetti.

Burada 56 sporcunun mücadele ettiğini ifade eden Suluoğlu, şunları söyledi:

"Bu sporculardan 3'ü 13 yaş altı yıldızlar grubu, diğer 3'ü gençler grubumuzda 16 yaş kategorisinde. Atlı okçuluk sporcularımız, 7'den 70'e geleneksel kültürü, değerleri ve maneviyatı yaşatmaya çalışıyor. Son zamanlarda tarihi diziler ve konfederasyonumuzun çalışmaları ile geleneksel sporlarımıza ilgi arttı. Etnospor Konfederasyonu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın geleneksel sporlarımıza ve kültürümüze verdiği destek, gerçekten geçmişin ihtişamını geleceğe taşımakla ilgili bizleri motive ediyor. İnşallah biz de gelecek nesillere elimizden geldiğince tüm geleneksel sporlarımızı taşımak için gayret edeceğiz."

'BU SPORLARI YAŞATMAMIZ GEREKİR'

Suluoğlu, her geçen gün kendini geliştiren Türk atlı okçuluğuna yurt dışından büyük ilgi olduğunu, müsabakaları izlemeye gelen yabancı konukların bulunduğunu dile getirdi.

Etkinliği takip etmek için Erzurum'dan gelen Sevda Aydın, "Ata sporunu, özellikle de cirit ve atlı sporları elimden geldiğince takip edip, desteklemeye çalışıyorum. Bu sporları yaşatmamız, önümüzdeki nesillere taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Sahip çıkmamız lazım. Emeği geçen herkese bu sporu yaşattıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tuğçe Marsters de eşi James ile İngiltere'den geldiklerini belirterek, "Çok mutlu olduk. Gelecekte ata sporumuza sahip çıkması için oğlumuzla geldik. İnşallah bizden sonraki jenerasyonlar da bu spora sahip çıkar. Çok zevk alıyoruz. Zor bir spor ama çok güzel bir gün geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hava Bibicanfem ise Güney Afrika'dan geldiğini aktararak, atlı okçuluğun farklı bir spor olduğunu kaydetti.

Müsabakalar yarın sona erecek.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:52
  1. Erzurum
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

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