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Atlı jandarmalar çocukların ilgi odağı oldu

Diyarbakır’da gençlerin sanat, spor ve eğlenceyle buluşturulması amacıyla düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali"nde görev yapan atlı jandarmalara, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

19 Ekim 2018 Cuma 18:28
Atlı jandarmalar çocukların ilgi odağı oldu

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekomun desteğiyle merkez Kayapınar ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve dün açılışı yapılan festivale, özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Festival alanında, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) 4 atlı jandarma da görevlendirildi. Atlı jandarmalar, festival alanında bulunanlar ile çocuklardan ilgi gördü. Atlı jandarma timiyle pek çok kişi fotoğraf çektirdi. Çocuklardan Furat Uça, daha önce böyle büyük atlar görmediğini dile getirerek, atların çok hoşuna gittiğini söyledi.

Harun Baran, "Atlar çok güzeller ama biraz korktum" dedi. Gizem Bayazit de atların ilk defa böyle bir ata dokunduğunu belirtti. Gençlerden Berivan Pamuk, "Bu atlar çok büyük ve çok güzel. Çok ilgi çekiciler. At asaletin sembolüdür." dedi.

Çocuklarıyla beraber atları seven aileler, jandarma ekiplerinden de atlar hakkında bilgi aldı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:28
  1. Nevşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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