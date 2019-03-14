Atlı ciritte final heyecanı yarın Ankara'da başlayacak
- Finallerde 4 takım mücadele edecek14 Mart 2019 Perşembe 12:46
ANKARA (AA) - Atlı Cirit Ligi final müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek finallere, Uşak Genç Bozkuşlular, Erzurum Şengel, Erzurum Akıncılar ve Uşak Susuzören takımları katılacak.
Finallerde yarın Uşak Genç Bozkuşlular-Erzurum Şengel ve Erzurum Akıncılar-Uşak Susuzören maçları oynanacak.
Bu maçların galipleri 17 Mart Pazar günü finalde, kaybedenleri ise 16 Mart Cumartesi günü üçüncülük maçında karşılaşacak.
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