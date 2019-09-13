Atlı Cirit Yükselme A Grubu müsabakaları

BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit Yükselme A Grubu müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başladı. Kocakonak Mahallesi Panayır mevkisindeki cirit alanında düzenlenen organizasyonda, Uşak Eşme Üçeylül Atlı Cirit Kulübü, Bayburt Dede Korkut Cirit Kulübünü mağlup etti. A Grubu'nda Bursa Atlı Okçuluk ve Cirit Kulübü ile Erzurum Özel Uzmanlar Atlı Cirit Kulübü de mücadele ediyor.

Müsabakalarda ilk sırayı alan takımın Ankara'da yapılacak finallere katılmaya hak kazanacağı belirtildi. Karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

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