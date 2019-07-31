Atletizmde hilalli madalya





ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) çevresinde hilal bulunan yeni madalyaları tanıttı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun her yıl forma, madalya ve kupa dizaynlarını geliştirmek için çalışmalar yaptığını belirtti.

Türkiye'de yapılacak yarışlarda dereceye giren sporculara verilecek yeni madalyaların çevresinde hilal şeklinde bir parça bulunacak.

Başkan Çintimar, "15 Temmuz sonrası yapmış olduğumuz hilalli forma dizaynımızla birlikte hem kupalarımız hem de madalyalarımız aynı şekilde dizayn edildi. Yeni madalyaları ilk olarak bu hafta sonu Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e giren sporcularımıza takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.



