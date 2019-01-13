Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Spor Toto sponsorluğundaki organizasyona 90 sporcunun katıldığı bildirildi.

Şampiyonada Salih Korkmaz'ın 4, Meryem Bekmez'in 3, Mustafa Tekdal ile Selman İlhan'ın ise birer rekor kırdığı ifade edildi.

Büyük erkeklerde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde eden Salih Korkmaz, 19.15.67'lik derecesiyle kendisine ait 5 bin metre salon rekorunu hem büyükler hem de 23 yaş altında yeniledi. Salonda 5 ayrı Türkiye rekorunu elinde bulunduran Korkmaz, büyükler ve 23 yaş altındaki rekorunu 18 saniye geliştirdi. Salih Korkmaz, 3 bin metre geçiş zamanıyla da 2 rekora imza attı.

Dünya ikincisi yürüyüşçü Meryem Bekmez, 20 yaş altında 2 rekor yeniledi. Bekmez, 3 bin metrede 12.35.23'lük derecesiyle hem büyükler hem de 20 yaş altında Türkiye rekoru kırdı. Meryem, önceki rekorunu geçen sene aynı şampiyonada 13.05.40'lık derecesiyle elde etmişti. Meryem Bekmez'in 2 bin metrede 8.18.02 olarak tespit edilen geçiş zamanı da 20 yaş altında rekor olarak kayıtlara geçti.

Mustafa Tekdal, 21.14.85'lik derecesiyle 5 bin metrede 18 yaş altı Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa, bu daldaki Türkiye rekorunu 7 saniye aşağıya çekti.

20 yaş altında 5 bin metrede birinci olan Selman İlhan, 3 bin metre geçiş zamanıyla Türkiye rekoru kırdı. Yarışı 20.41.96 ile kazanan Selman, 3 bin metrede 12.08.98'lik süresiyle Salih Korkmaz'ın rekorunu eline geçirdi.

Öte yandan şampiyonada 14 yaş altı kategorisinde Gaziantep'ten katılan ikiz kardeşlerin ilk 2 sırayı alması dikkati çekti. Ayşenur ve Zeynep Ezel Yılmaz, 14 yaş altında Türkiye birincisi ve ikincisi oldu.