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Spor

Atletizm sporcuları valilik izinleriyle düzenli antrenmanlara başlayabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-06 09:47:49 -
Atletizm sporcuları valilik izinleriyle düzenli antrenmanlara başlayabilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu, 18 yaş altı milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının valiliklerden alınacak özel izinle düzenli antrenmanlarına başlayabileceklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı milli sporcular ve TOHM sporcularının valilik izinleriyle düzenli antrenmanlara başlayabilmek için federasyonun il temsilcilikleriyle irtibata geçmesi gerekiyor.

Ayrıca, 18 yaş altındaki faal sporcuların ise sokağa çıkmalarına izin verilen çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında tesislerde antrenman yapabilecekleri açıklandı.

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