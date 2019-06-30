0553 313 94 23

Atletizm: Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi

- Yarışmalar sonucunda hem kızlar hem de erkeklerde ENKA Spor şampiyon oldu

30 Haziran 2019 Pazar 16:51
Atletizm: Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi


ANKARA (AA) - Trabzon'da düzenlenen 16 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde ENKA Spor, kızlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Söğütlü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalarda 320 atlet mücadele etti.

Erkeklerde, 16 kulüp arasında ENKA Spor, 204 puanla zirvede yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediyespor 185 puanla ikinci, Galatasaray ise 179 puanla üçüncü oldu.

Kızlarda ise 163 puanla ilk sırada yer alan ENKA Spor'u, 139 puanla Beşiktaş, 132 puanla da Bursa Büyükşehir Belediyespor takip etti.

Yarışmaların sonunda TAF Başkanı Fatih Çintimar ve beraberindeki heyet, takımların kupa ve madalyalarını takdim etti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:51
  1. Atletizm
  2. ENKA Spor
  3. Fatih Çintimar
  4. Spor Toto Kulüplerarası 16 Yaş Altı Atletizm Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    1. Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5..
    2. Hollanda Grand Prix'sinde zafer..
    3. Kütahya’daki trafik kazasında ölü..
    4. Antalya’da bir ayda 3’üncü rekor..
    5. Jandarmadan kaçak ilaç operasyonu
    6. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı..
    7. Atletizm: Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi
    8. Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni..
    9. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay:..
    10. Tarihi hamamın yanında çıkan yangın..
    11. Konya Mevlana Şiir Şöleninde şiire..
    12. 1. Amasya Mototeam05 Motosiklet..
    13. Amcasının kullandığı minibüsün altına..
    14. Kaçkarlar’a Haziran’ın son gününde kar..
    15. Batman’da 12 yaşındaki çocuk girdiği..
    16. İzmir’de caminin üzerine ağaç devrildi
    17. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    18. Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri..
    19. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye..
    20. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Mersin..
    21. Anız yangınında ağaçlar kül oldu
    22. İstanbul'da yaşayan Sudanlılardan..
    23. Saadetli vekilden ilginç istek! ‘Ceza..
    24. Ozan Kabak, Schalke 04'te
    25. TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret..
    26. 8. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat..
    27. OSB müteşebbis heyet toplantısı Vali..
    28. Günde 1200 kalori ile 7 günde incelmek..
    29. Parkın ortasında silahlı bıçaklı..
    30. Denizlispor’da eski başkan Ali İpek..
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!