Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası - İspanya'da düzenlenen şampiyonada, erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor ilk günü ikinci sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde Fenerbahçe 56 puanla, kadınlarda ise ENKA Spor 76 puanla ilk günü ikinci sırada tamamladı. Yarın yapılacak müsabakaların ardından dereceye girecek takımlar belli olacak.



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