Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası





ANKARA (AA) - Portekiz’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarında 20 yaş altı kategorilerinde Fenerbahçe ve Darıca Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliğinin 2019'daki ilk takım şampiyonası olan kupa, Albufeira kentinde yapıldı. Müsabakalarda Türkiye, 20 yaş altı kadınlarda Fenerbahçe, 20 yaş altı erkeklerde de Darıca Belediyespor ile iki şampiyonluk elde etme başarısı gösterdi.

20 yaş altı kızlar kategorisinde yarışında Emine Akbingöl, başarılı bir performans sergileyerek yarışı kazanırken, İnci Kalkan beşinci, Zeynep Bayçınar da altıncı oldu. Altı atletinin tamamı ilk 20 içinde finiş gören Fenerbahçe, sıralamada 23 puanla Fransız Clermont'un önünde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Sarı-lacivertliler, böylece üçüncü kez 20 yaş altı kadınlarda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu elde etti.

20 yaş altı kızlarda Darıca Belediyespor zirveye çıktı. 2014-2016 yıllarında üç şampiyonluğun ardından dördüncü kez birinciliği elde eden Darıca Belediyespor, ilk dört atletinin toplamıyla 27 puana ulaştı ve Benfica'nın önünde zirvede yer aldı.

20 yaş altı erkeklerde Darıca Belediyespor'da Ömer Amaçtan üçüncü olarak bireysel podyumda yer aldı. Fenerbahçeli Ayetullah Aslanhan ikinci sırayı elde ederken, sarı-lacivertli takım genel sıralamada 69 puanla dördüncülükte kaldı.

Büyük kadınlar yarışında Kasımpaşa'dan Daisy Kimeli, yarışı ikinci bitirerek podyuma çıktı, ancak takım sıralamasında İstanbul ekibi dördüncülüğü alabildi. Kasımpaşa, ilk kez gittiği Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 63 puan toplayarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Büyük erkekler müsabakasını ise İspanyol ekibi Atletismo Bikila 43 puanla kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 71 puanla dördüncü sırayı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarış bitiminde sadece iki puan farkla podyumdan oldu. Geçen yıl bu kupada bireysel podyum gören Ramazan Özdemir, bu yılki yarışta da 9. olarak takımının en iyi derecesini elde etti.



