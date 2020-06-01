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Spor

Atletizm antrenörlerine "online" seminer verilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:04:13 -
Atletizm antrenörlerine "online" seminer verilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 6-7 Haziran tarihlerinde antrenörlere yönelik video konferans yöntemiyle seminer düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik eğitim çalışmalarının "online" devam ettiği kaydedildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek seminere ilişkin "6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun internet sitesinden ulaşılabilir." denildi.




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