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Spor

Atletizm antrenörlerine internet üzerinden seminer verilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:25:29 -
Atletizm antrenörlerine internet üzerinden seminer verilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle seminer verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek.

TAF'tan yapılan açıklamada, "6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenlerin, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun web sitesinden ulaşılabilir." denildi.

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