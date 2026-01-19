  • İSTANBUL
Atletico Madrid'de Archie Brown alarmı: Ruggeri giderse rota Kadıköy!
Spor

Atletico Madrid'de Archie Brown alarmı: Ruggeri giderse rota Kadıköy!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atletico Madrid'de Archie Brown alarmı: Ruggeri giderse rota Kadıköy!

Fenerbahçe’nin sezon başında 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Archie Brown için Atletico Madrid kancayı taktı. İspanyol devinin, mevcut sol beki Matteo Ruggeri’nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Brown’ı ilk hedef olarak belirlediği iddia edildi.

Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Archie Brown, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Diego Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid, sol bek bölgesinde yaşanabilecek bir ayrılık için B planını hazırladı. İtalyan oyuncu Matteo Ruggeri ile yolların ayrılması durumunda, Atletico yönetiminin Fenerbahçe’nin kapısını Archie Brown için çalacağı belirtiliyor.  

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu Archie Brown'a İspanya'dan talip çıktı. İspanyol ekibi Atletico Madrid, Matteo Ruggeri'nin takımdan ayrılması halinde Archie Brown için düğmeye basacak.

Ara transfer döneminde 6 futbolcuyla (İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak, Ertuğrul Çetin) yollarını ayıran Fenerbahçe'de 7. veda Archie Brown ile yaşanabilir.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Milan'ın elinden kaptığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Archie Brown için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

ARCHIE BROWN'A ATLETICO MADRID KANCASI

Sport Mediaset'in aktardığı habere göre Atletico Madrid, Archie Brown'ın peşinde. İspanyol ekibi, Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde İngiliz sol bek için çalışma başlatacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 8 milyon euro ödediği Archie Brown, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkıp 1732 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

