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Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İspanya futbol ligi La Liga'da 7. hafta dev bir maça sahne olacak. Atletico Madrid ile Real Madrid zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:52
Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İspanya futbol ligi La Liga'da 7. hafta dev bir maça sahne olacak. Atletico Madrid ile Real Madrid zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolseverler La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Atletico Madrid Real Madrid maçının detaylarını merak etmeye başladı. İşte, Atletico Madrid Real Madrid maçının detayları...

Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman?

Atletico Madrid ile Real Madrid bu akşam TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak mücadeleyi Türkiye'den naklen yayınlayacak bir kanal yok. Ancak futbolseverler mücadeleyi CBC Sport ve diğer uydu kanalları üzerinden farklı dillerde izleyebilir.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 19:52
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