Atletico Madrid Leverkusen maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Atletico Madrid ile Leverkusen karşı karşıya geldi. Peki, Atletico Madrid Leverkusen maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Atletico Madrid ile Leverkusen karşı karşıya geldi. Peki, Atletico Madrid Leverkusen maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Atletico Madrid Leverkusen maçının detayları… MAÇ SONUCU: 1-0 Maça iki ekip de hızlı başladı. Ancak ekipler aradıkları golü ilk yarıda bulamadı. Atletico Madrid mücadelenin 78. dakikasında Morata ile öne geçti: 1-0 Maçta başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Atletico Madrid oldu.

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