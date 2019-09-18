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Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman? Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:58
Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman? Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atletico Madrid Juventus maçı bugün saat 22.00'de başkayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Paris Saint-Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Dinamo Zagreb Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Olympiakos Tottenham Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:58
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