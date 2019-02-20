Atletico Madrid - Juventus maçının ne zaman oynanacağı Şampiyonlar Ligi tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin önemli mücadelesinin futbolseverleri ekran başına kilitleyeceği gecede hakem Felix Zwayer düdük çalacak. 20 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen kişilerse yayıncı kuruluş olan Bein Sports’tan maçı takip edebilecek.

Atletico Madrid Juventus maçları

Atletico Madrid ve Juventus şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelmiş ve 4 mücadele Juventus’un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Atletico Madrid’in 2 galibiyetinin bulunduğu müsabakalarda İspanyol ekibi 7 İtalyan ekibi ise 10 gol atmıştı.

Son haftalarda elde ettiği skorlarla taraftarlarını şaşırtan Atletico Madrid son 3 mücadelesinden ikisini kaybetmişti. Deplasman ekibi Juventus ise 3-0’lık Atalanta mağlubiyeti dışında son 10 mücadelesinde mağlup olmadı.