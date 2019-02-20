0553 313 94 23

Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Juventus maçının ne zaman oynanacağı Şampiyonlar Ligi tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Juventus maçının ne zaman oynanacağı Şampiyonlar Ligi tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin önemli mücadelesinin futbolseverleri ekran başına kilitleyeceği gecede hakem Felix Zwayer düdük çalacak. 20 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen kişilerse yayıncı kuruluş olan Bein Sports’tan maçı takip edebilecek.

Atletico Madrid Juventus maçları

Atletico Madrid ve Juventus şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelmiş ve 4 mücadele Juventus’un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Atletico Madrid’in 2 galibiyetinin bulunduğu müsabakalarda İspanyol ekibi 7 İtalyan ekibi ise 10 gol atmıştı.

Son haftalarda elde ettiği skorlarla taraftarlarını şaşırtan Atletico Madrid son 3 mücadelesinden ikisini kaybetmişti. Deplasman ekibi Juventus ise 3-0’lık Atalanta mağlubiyeti dışında son 10 mücadelesinde mağlup olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
  1. Atletico Madrid Juventus
  2. Atletico Madrid Juventus ne zaman
  3. Atletico Madrid Juventus saat kaçta
  4. Atletico Madrid Juventus hangi kanalda
  5. Atletico Madrid Juventus maçları
  6. Atletico Madrid Juventus istaitistikler
  7. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi
  8. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı
  9. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman
  10. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta
  11. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    2. Tarihi değerlere KAYMEK’ten bakış
    3. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:
    4. Birinci Yaşlılık Şurası
    5. Gürkan Sönmez meclis üyesi adayı oldu
    6. MHP'li Erdem'den "mavi balina" oyunu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi..
    8. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. AK Parti -MHP cumhur ittifakı ortak..
    11. Başkan Çelik: Kayseri üretimin merkezi"
    12. Başkan Arslan, belediye personeli ve..
    13. Kalp yetmezliği olanlara çok önemli..
    14. "Yalancı baharın" ardı yoğun kar
    15. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    16. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    17. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    18. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    19. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    20. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    22. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    23. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    24. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    25. İsrail duyurdu: ABD'ye karşı..
    26. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    27. Ozan Arif'in mezarına Türk..
    28. Araç yangını korkuttu
    29. YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
    30. CHP'li başkan, şimdi Haydar Baş'ın..
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"