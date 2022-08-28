Atlas Halı’dan yeni modeller

Bu modeller mekânlarda yerlerini alıyor. Desenlerinde huzurlu dokunuşlar barındıran Atlas Halı, pastoral renkleriyle evlere şıklık katmaya devam ediyor. 2022 koleksiyonunun iddialı ürünlerinden Aster koleksiyonu, mercan ve mavi rengin sakinleştirici etkisini geometrik desenlerle bir araya getiriyor. Gri tonların hâkim olduğu Etna koleksiyonu ise mekânlara uyumlu bir hava sergiliyor.

Vage modeli ayrıcalıklı duruşuyla dikkat çekiyor. Atlas Halı’nın Aster, Etna ve Vage modelleri özgün tasarımlarıyla bulundukları alanlara fark katıyor.

Pierre Cardin Halı, Atlas Halı ve Studio markalarıyla 2022 koleksiyonunda iç mekân dekorasyonunda hem estetiği hem de kaliteyi önemseyenlerin tercihi olan Royal Halı’nın Türkiye geneline yayılan geniş bayi var. 2022 yılına 12 koleksiyonla giren firmanın ürünleri, ülke geneline yayılan 500’e yakın showroom ve satış noktasında tüketicinin beğenisine sunuluyor.