Atlas cinayeti hakkında iddianame hazır! İşte sanık hakkındaki suçlamalar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamışken, Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın katledilmesi ülkeye bir acı daha yaşatmıştı. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. Sanık E.Ç. hakkındaki suçlamalar da belli oldu.
İstanbul Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuk şüpheli E.Ç. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.