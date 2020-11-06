Atlar kar üstünde yapacakları ata sporu müsabakalarına hazırlanıyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan atlara sezon öncesi haftada 3 kez antrenman yaptırılarak güç depolamaları sağlanıyor.

Orta Asya'dan günümüze taşınan ve asırlardır Anadolu'da da oynanan ata sporu ciritin Kars'ın Selim ilçesinde köylerde kışın kar üzerinde yazın da çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılmasına çalışılıyor.

Köylerde kurdukları atlı spor kulüpleriyle ata sporunu yaşatmayı hedefleyen sporcular, özellikle hafta sonları atlarıyla belirlenen köylerde bir araya gelip arazilerde cirit oynuyor.

Ciritçiler bu sayede hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları atlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanması sebebiyle ayrı bir ilgi gören cirit sporuna yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Kar yağışını bekleyen sporcular, şu sıralar atlarına müsabakalarda daha iyi performans göstermeleri için haftada 3 kez idman yaptırıyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, atların bakımına ahırda başladıklarını ve antrenman için sahaya çıktıklarını anlattı.

Kışın kar yağmasıyla cirit sevdalılarının bölgeye akın ettiğini ve gelen izleyicilere iyi bir maç çıkartmak için atları yaz ve sonbahar döneminde maçlara hazırladıklarını ifade eden Başkaya, "Kışa hazırlık yapmak için antrenmana çıktık çünkü zorlu bir sezon bizi bekliyor. Atların beslenmesine dikkat ediyoruz, onlara çocuğumuz gibi bakıyoruz." dedi.

- "Ciride ilgi artarak devam ediyor"

Başkaya, zaman zaman köyler arası gösteri müsabakası düzenleyerek kışın yapılacak müsabakalar için atlarını dinç tuttuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah kalkıp atların yemini, suyunu veriyoruz, tımarını yapıyoruz, sonra cirit için ahırdan çıkartıyoruz. Günden güne ciride olan ilgi artarak devam ediyor, özellikle de Doğu Ekspresi'ne talep olduğu için biz de Kars'ta turizmin bir ayağıyız. Kars'ta o yüzden ciride talep çok güzel. Ata sporunu elimizden geldiği kadar yaşamaya çalışıyoruz. Cirit güzel bir spor. Haftada 2-3 gün atları çıkartarak antrenman yapıyoruz, böylece atlarımız hamlıktan çıkıyor."

Sporcuların kar üzerinde oynanan ciridi daha çok sevdiğini dile getiren Başkaya, "Kars'ta kış ağır geçtiği için biz de atlarımızı şimdiden antrenman yaparak kış sezonuna hazırlıyoruz. Kar üstünde cirit çok zor. Kars da kar üstünde cirit oynanan ender illerden birisi. Bölgede kar çok fazla olduğu için cirit zor oluyor, özellikle bu durum atlar için ağır geçiyor ama çok güzel zevk alıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin de ciride ilgisi çok oluyor."

Başkaya, hazırlıklarının sürdüğünü dile getirerek, "Karda cirit zor olduğu için atların özel hazırlanması lazım, biz de onun için şimdiden atları hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.



