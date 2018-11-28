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Atlar faytonda yasak kumarda serbest

Akit’in gündeme getirdiği at yarışlarındaki eziyetlerle ilgili konuşan veteriner hekim Prof.Dr. Zafer Karaer, "Atlar ekmek parası için koşturulurken yasaklanıyor, kumar için koşturulurken ses çıkarılmıyor. Samimi hayvanseverlerin olduğu ülkede at yarışı olmaz” diye tepki gösterdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
Atlar faytonda yasak kumarda serbest

Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği at yarışlarındaki eziyetlerle ilgili Veteriner Hekim Zafer Karaer’den çarpıcı açıklama geldi. Türkiye’de en çok hayvan hakkı ihlalinin at yarışı sektöründe yaşandığına dikkat çeken Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, bahis yuvası olan hipodromlarda kamçılanarak ölümüne koşturulan, hayvan hakları savunucuları tarafından gündem dışında tutulan atlara, her şehirde ve her mevsimde düzenlenen yarışlarla sistematik bir şekilde eziyet edildiğini söyledi. “Atlar ekmek parası için koşturulurken yasaklanıyor, kumar için koşturulurken ses çıkarılmıyor” diyen Prof. Dr. KaraerSamimi hayvanseverlerin olduğu ülkede at yarışı olmaz” ifadesini kullandı.

At yarışlarının hem insani hem de hayvani boyutta yıkıma yol açtığına değinen Karaer, “At yarışı insanı sosyal olarak çöküntüye sürükler çünkü bir kumardır. At yarışı kumarı nedeniyle nice insan yıkıma sürükleniyor, ekonomik olarak batıyor, iflas ediyor. At yarışının diğer boyutu ise hayvani durumdur. Yarıştırılan atlar ağır şartlarda yetiştiriliyor. Erken yaşta eğitimlere başlatılıyor ve yalnız bırakılıyor. Psikolojileri heba ediliyor, sosyal yapıları bozuluyor. Yarışlarda sakatlanıyor ve sonrasında mezbahalarda kesiliyorlar” diye konuştu. Faytonlara karşı yürütülen algı operasyonlarına değinen Karaer, “Atlar ekmek parası için koşturulurken yasaklanıyor, kumar için koşturulurken ses çıkarılmıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
  1. Akit
  2. Veteriner Hekim Zafer Karaer
  3. hayvan hakkı
  4. at yarışı
  5. Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer
  6. bahis
  7. hipodromlar
  8. At yarışları
  9. Fayton

YORUM YAZ

  • mehmedmehmed23 dk önce
    atlar yüzyıllar boyu insanlar için hem binek hayvanı hem şavaş hayvanı hem de iş hayvanı olarak kullanılmış ve yaratılış amacına uygun olarak insanlarfaydalanmıştır. ancak hükümetin zaman zaman olduğu gibi bu işte de aşırı korumacılığı yanlış yaptırmıştır. atı iş hayvanı olarak kullananla ata eziyet edeni ayırt etmemiş hepsini yasaklayarak guya kökten çözüm getirmiştir.
  • EY İNSANLAREY İNSANLAR23 dk önce
    allah kainatı insanın hizmetine vermiştir insan kölesine yediğinden yedirmeli giydiğinden giydirmelidir ki gerçekten insan olsun yer ehline merhamet edin ki gök ehli de size merhamet etsin
  • akif bekiakif beki28 dk önce
    zafer beybuyukadada 3 fayton isletiyor,duyarliligida burdan
  • NİHALNİHAL29 dk önce
    Hani nerde hayvanseverler! LANETLİYORUM ALLAHIN GAZABI Atları kumar olarak oynatanlaraolsun,Eziyet edenlere olsun.
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