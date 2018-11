Atlar faytonda yasak kumarda serbest

Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği at yarışlarındaki eziyetlerle ilgili Veteriner Hekim Zafer Karaer’den çarpıcı açıklama geldi. Türkiye’de en çok hayvan hakkı ihlalinin at yarışı sektöründe yaşandığına dikkat çeken Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, bahis yuvası olan hipodromlarda kamçılanarak ölümüne koşturulan, hayvan hakları savunucuları tarafından gündem dışında tutulan atlara, her şehirde ve her mevsimde düzenlenen yarışlarla sistematik bir şekilde eziyet edildiğini söyledi. “Atlar ekmek parası için koşturulurken yasaklanıyor, kumar için koşturulurken ses çıkarılmıyor” diyen Prof. Dr. Karaer “Samimi hayvanseverlerin olduğu ülkede at yarışı olmaz” ifadesini kullandı.

At yarışlarının hem insani hem de hayvani boyutta yıkıma yol açtığına değinen Karaer, “At yarışı insanı sosyal olarak çöküntüye sürükler çünkü bir kumardır. At yarışı kumarı nedeniyle nice insan yıkıma sürükleniyor, ekonomik olarak batıyor, iflas ediyor. At yarışının diğer boyutu ise hayvani durumdur. Yarıştırılan atlar ağır şartlarda yetiştiriliyor. Erken yaşta eğitimlere başlatılıyor ve yalnız bırakılıyor. Psikolojileri heba ediliyor, sosyal yapıları bozuluyor. Yarışlarda sakatlanıyor ve sonrasında mezbahalarda kesiliyorlar” diye konuştu. Faytonlara karşı yürütülen algı operasyonlarına değinen Karaer, “Atlar ekmek parası için koşturulurken yasaklanıyor, kumar için koşturulurken ses çıkarılmıyor” ifadelerini kullandı.