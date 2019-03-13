0553 313 94 23

Atış poligonunda avcılar mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avcılık Sporting Atış Turnuvası’nda avcılar kıyasıya mücadele ettti.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:57
Atış poligonunda avcılar mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avcılık Sporting Atış Turnuvası’nda avcılar kıyasıya mücadele ettti.



Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Kağıtspor tarafından organize edilen şampiyonaya 100’ü aşkın avcı ve atıcılık meraklısı katıldı. Şampiyonada avcılar Sporting tarzında hünerlerini sergiledi. Şampiyona ile avcılar resmi bir müsabaka çerçevesinde belirli kurallar dahilinde eşit şartlarda mücadele etti. Farklı açılardan çıkan plaklara 2 seriden 14 atış gerçekleştiren sporculardan hedefleri en çok vuran 6 sporcu finale kalmayı başardı. Düzenlenen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi katıldı.



Final atışları sırasında avcılar şampiyon olmak için kıyasıya rekabet etti. Final atışları sonunda 1’inci Burak Tanıl, 2’nci Mustafa Ceylan olurken Cengiz Aydemir ise 3’üncü olmayı başardı. Şampiyonada final atışlarından önce Büyükşehir Belediyesi tarafından müsabakalara katılan sporculara, günün anısına çekiliş ile çeşitli hediyeler verildi. Bütün katılımcılara katılımlarından ötürü içerisinde anı madalyası ve katılım belgesi bulunan hediye paketleri verildi. Turnuvaya katılan 12 ilçedeki avcılık ve atıcılık derneklerini, şampiyonayı düzenlemesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine memnuniyetlerini iletirken bu tarz etkinliklerin devamını istediklerini belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:57
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    2. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    3. İsmet Yıldırım: “Millet kim, siz kim”
    4. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    5. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    6. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    7. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    8. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    9. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    10. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    11. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    12. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    13. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    14. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    15. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    16. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    17. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    18. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    19. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    20. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta